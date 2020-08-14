منظومة الشكاوى: نصيب "التضامن" يصل لـ24% من شكاوى خلال يوليو

أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، الدكتور طارق الرفاعي، أن المنظومة استقبلت 118 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو 2020، جاء ذلك وفق التقرير الذي تلقاه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.





وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن أبرز الموضوعات الشكاوى خلال الشهر كانت شكاوى أرباب المعاشات مع بدء تطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة وإعادة تسوية المعاشات والصرف اعتبارًا من يوليو 2020، حيث استقبلت المنظومة عدد 28 ألف شكوى بنسبة 24% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال الشهر بشأن عدم الاستحقاق أو تعديل التسوية.





ولفت الي أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لفحص هذه الشكاوى على أن يتضمن الرد أسباب الاستبعاد من ضم العلاوة وحال توافر عناصر الاستحقاق يتم إعادة فحص حالة الشاكي، واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقًا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020، والرد تفصيلًا على اعتراض المواطنين على مبلغ العلاوة ذاتها.





وبشأن شكاوى وطلبات الخدمة الطبية، استقبلت المنظومة عدد 11 ألف شكوى وطلب في مجال الصحة خلال الشهر، منها 6 آلاف شكوى تتعلق باشتباه الإصابة بفيروس كورونا، وطلبات توفير الرعاية والعناية بالمرضى المشتبه إصابتهم بالفيروس.





وفيما يخص شكاوى وطلبات منحة العمالة غير المنتظمة، في إطار حرص الحكومة علي وصول المساعدات والمنح لمستحقيها، ومنها منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات وانتشار فيروس كورونا، حيث استقبلت المنظومة عدد 7 آلاف شكوى من العمالة غير المنتظمة، للتظلم من عدم الاستحقاق أو بعض عوائق صرف المنحة، لتتولى وزارة القوي العاملة إعادة فحص هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم بشأنها.





وأوضح أنه تم تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء، حيث وردت شكاوى وبلاغات بشأن مخالفة قرار وقف تراخيص البناء بلغت 1290 شكوى، حيث يتم موافاة الجهة الإدارية صاحبة الولاية (محافظة – وزارة) لتتولى توجيه لجنة هندسية لمحل الشكوى، وحال التحقق من المخالفة تصدر الجهة فورًا قرارها بوقف الأعمال والإزالة، لتتولى التنفيذ بعد التنسيق لتأمين ذلك.





وأشار أن المنظومة تلقت 2300 شكوى وطلب والتماس من الطلاب وأولياء الأمور تتعلق بالامتحانات بمختلف الشهادات، وتم التنسيق وتوجيه هذه الشكاوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى للفحص واتخاذ اللازم وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى.





وشدد الرفاعي أن المنظومة استمرت في تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء في استقبال والتعامل مع شكاوي المواطنين من خلال "الواتس اب" لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات.





فيما استقبلت المنظومة حوالي 21 ألف رسالة وصورة خلال الشهر، حول أماكن تراكمات القمامة والمخلفات تم ترجمتها إلى 2373 شكوى، وتم توجيها للجهات المختصة وتم الاستجابة لـ 79%، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، وقد برزت جهود محافظات: المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية، الجيزة، البحيرة، بورسعيد، القليوبية، الإسماعيلية، الفيوم، دمياط، بنى سويف، الإسكندرية، السويس وأسيوط بنسب إنجاز متميزة في سرعة الاستجابة وإزالة أسباب الشكوى التي تقع في نطاق اختصاصها.





وحرصت المنظومة على التفاعل مع بعض المنشورات والتعليقات المثارة والمتداولة في وسائل الإعلام وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي تتضمن الإشارة إلى شكاوى أو أى مظاهر قد تتسبب في خطورة علي حياة المواطنين والتعامل معها بالتوجيه للجهات المختصة والمتابعة حتى إزالة أسبابها.





واستمرت المنظومة في تدعيم جسور التعاون والتنسيق مع القيادات العليا بالجهات الحكومية المختلفة لتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها خاصة ما تطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة لتقديم أفضل خدمة حكومية وتعزيز مستوي رضاء المواطن.





وقامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، الأوقاف، الصحة والسكان، البترول والثروة المعدنية، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيئة، التضامن الاجتماعي نسب إنجاز متميزة.



