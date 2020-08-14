المواعيد الكاملة لمباريات الدوري الإنجليزي 2020-2021

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن مواعيد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة بطولة الدوري 2020/2021، ومن المقرر لها أن تبدأ يوم 12 سبتمبر المقبل كما تم تحديدها موعدها سابقًا.


على أن يتم الإنتهاء من مباريات الدور الأول بالجولة التاسعة عشر في 16 يناير 2021، وتقام مباراة الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة يوم 23 مايو 2021.


وتوج ليفربول بطل للدوري الانجليزي الممتاز، الموسم الماضي بعد حصده 99 نقطة متفوقًا على الوصيف مانشستر سيتي بفارق 18 نقطة.


وحددت رابطة الأندية الإنجليزية موعدًا اعلان جدول المباريات الرسمي يوم 21 أغسطس والمكون من 380 مباراة، وجاءت المواعيد الرسمية للجولات كالآتي:-


الجولة 1: السبت 12 سبتمبر.

الجولة 2: السبت 19 سبتمبر.

الجولة 3: السبت 26 سبتمبر.

الجولة 4: السبت 3 أكتوبر.

الجولة 5: السبت 17 أكتوبر.

الجولة 6: السبت 24 أكتوبر.

الجولة 7: السبت 31 أكتوبر.

الجولة 8: السبت 7 نوفمبر.

الجولة 9: السبت 21 نوفمبر.

الجولة 10: السبت 28 نوفمبر.

الجولة 11: السبت 5 ديسمبر.

الجولة 12: السبت 12 ديسمبر.

الجولة 13: الأربعاء 16 ديسمبر.

الجولة 14: السبت 19 ديسمبر.

الجولة 15: السبت 26 ديسمبر.

المباراة 16: الإثنين 28 ديسمبر.

الجولة 17: السبت 2 يناير.

الجولة 18 (افتتاح الجولة):

الأربعاء 13 يناير.

الجولة 19: السبت 16 يناير.

الجولة 18 (استكمال المباريات): الأربعاء 20 يناير.

الجولة 20: السبت 23 يناير.

الجولة 21: السبت 30 يناير.

الجولة 22: الأربعاء 3 فبراير.

الجولة 23: السبت 6 فبراير.

الجولة 24: السبت 13 فبراير.

الجولة 25: السبت 20 فبراير.

الجولة 26: السبت 27 فبراير.

الجولة 27: السبت 6 مارس.

الجولة 28: السبت 13 مارس.

الجولة 29: السبت 20 مارس.

الجولة 30: السبت 3 أبريل.

الجولة 31: السبت 10 أبريل.

الجولة 32: السبت 17 أبريل.

الجولة 33: السبت 24 أبريل.

الجولة 34: السبت 1 مايو.

الجولة 35: السبت 8 مايو.

الجولة 36: الأربعاء 12 مايو.

الجولة 37: السبت 15 مايو.

الجولة 38: الأحد 23 مايو.

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