تعلن غدا.. 3 خطوات لمعرفة نتيجة تظلمك في الثانوية العامة

ساعات قليلة، وتعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة الذي تقدموا بتظلمات على نتائجهم في الاختبارت التي أجريت هذا العام وسط ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم فى امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى حيث بلغوا 59607 طالبطالبة تظلموا من تصحيح 78433 كراسة إجابة.





وجاءت اللغة العربية أكثر مادة تم التقدم بطلب للاطلاع عليها حيث تقدم 14873 طالب وطالبة بطلب للاطلاع على كراسات إجابة اللغة العربية، يليها مادة الفيزياء بإجمالي 13622 طالب وطالبة تقدموا بطلب اطلاع، وجاءت مادة علم النفس والاجتماع في المركز الأخير كأقل مادة تم تقديم طلب اطلاع بإجمالي 612 طالب وطالبة.





وهناك عدد من الخطوات التي يمكن من خلالها أن يعرف الطالب نتيجة تظلمه الذي تقدم به إلى الوزارة:





- الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للتظلمات من خلال: http:tazalomg12.emis.gov.eg





- كتابة البيانات المطلوبة ليمكنك الموقع من معرفة نتيجة تظلمك في المواد التي تقدمت بها إلى الوزارة.





- البيانات المطلوبة هي: الجنسية، ورقم جلوس الطالب، وأخيرا الرقم القومي للطالب.





- بعد إدخال البيانات السابق ذكرها اضغط "عرض نتيجة التظلم" ستظهر نتيجتك.





وهناك عدد من الحالات التي ستمنح الطالب المتقدم بالتظلم درجات، وتلك الحالات هي:





- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل.





- عدم مطابقة دراجاته للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، بمعنى أن يكون تم منحه درجة أقل في سؤال عن طريق الخطأ وبمراجعة الدراجات المدونة على المرآة أثبت ذلك.





- الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، بحيث يمكن أن يكون المقدرين أخطأوا في جمع درجات الطالب في كافة الأسئلة وبجمع الطالب لها مرة آخرى أثبت هذا الخطأ بالتالي يحصل على الزيادة في الدرجات.





- تدوين الطالب لملاحظة وجدت اللجنة المسئولة عن التظلم أن على حق فيها ولها تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.



