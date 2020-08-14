أحمد مكي لجمهوره: "صباحكم كله خير إن شاء الله"

يحرص الفنان أحمد مكي على التواصل الدايم مع جمهوره ومحبيه، من خلال نشر مقاطع الفيديوهات والصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









حيث نشر مكي، منذ قليل، مقطع صورة له، وهو بحمام السباحة، معلقًا عليها: " صباحكم كله خير ورزق ان شاء الله".







