أحمد مكي لجمهوره: "صباحكم كله خير إن شاء الله"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
يحرص الفنان أحمد مكي على التواصل الدايم مع جمهوره ومحبيه، من خلال نشر مقاطع الفيديوهات والصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


حيث نشر مكي، منذ قليل، مقطع صورة له، وهو بحمام السباحة، معلقًا عليها: " صباحكم كله خير ورزق ان شاء الله".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي تم عرضه عام 2017، وهو بطولة دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومي فؤاد، أوس أوس، انتصار، ومن إخراج هشام فتحي، وتأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎.‎


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