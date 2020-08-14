أسعار الذهب فى منتصف التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 14-8-2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:38 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، لتستقر فى منتصف التعاملات الصباحية  ليسجل عيار 21 نحو 865 جنيها في سوق الصاغة ومحلات الذهب ، بالرغم من صعود الذهب العالمي بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار .




أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 18 : 741.5 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 : 865 جنيها.
سعر الذهب عيار 24 : 988.5 جنيها.
الجنيه الذهب : 6920 جنيها.


أسعار الذهب العالمي:

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو حزيران.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس آذار.



ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1959.50 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس ”يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية، مما يسبب قليلا من البيع في الوقت الحالي“.

 

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأمريكية السوق بالمعروض، مما دفع الدولار للصعود ليوقف انزلاقا في الآونة الأخيرة ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.

 

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وتجاهل الذهب أيضا إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق وأثرت سلبا على الأسهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9 بالمئة إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 3.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

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