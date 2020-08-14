تشكيل ناري متوقع لمواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ بدوري الأبطال

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
استقر الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على تشكيل فريقه الذي سيخوض به موقعة اليوم أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة عن تشكيل الفريق الكتالوني المتوقع لمباراة اليوم والذي سيكون على النحو التالي :- 


حراسة المرمى : تير شتيجين.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا .

خط الوسط : بوسكيتيس - فيدال - فرانكي دي يونج .

خط الهجوم : جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي .

أما تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع :- 

حراسة المرمى : مانويل نوير .

خط الدفاع : كيميتش - بواتينج - ألاكي - دافيز .

خط الوسط : جوريتزكا - تياجو ألكانتارا - بيرسيتش - مولر - جنابري .

خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي .

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