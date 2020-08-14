مايا دياب: "بيروت انا معك وحدّك بحبِّك"

اعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، عن غضبها وحزنها الشديد للاحداث التي وقعت ببيروت خلال الأيام الماضية.









حيث كتبت "دياب": "مش عم بقدر اتخطى المرحلة،عايشة بحجر تام بمكان واحد وما بدّي اتحرّك،الحزن يقتلني بعض الناس والاصدقاء بلّشوا يرجعوا لحياتن الطبيعية كيف؟؟ #بيروت انا معك وحدّك واذا في شي عم بيريحني هو مساعدة المنكوبين والمشرّدين..بحبِّك #بيروت_عم_تبكي #بيروت_منكوبة"









يذكر أن مايا دياب شاركت صور من مشاركتها في مظارهات لبنان اليوم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت "دياب" أثناء تواجدها في الشوارع اللبنانية ورفعها علم لبنان ووانضمامها لجموع الشعب في المظاهرات التي قامت اليوم بلبنان.



