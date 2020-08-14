مايا دياب: "بيروت انا معك وحدّك بحبِّك"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
اعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، عن غضبها وحزنها الشديد للاحداث التي وقعت  ببيروت خلال الأيام الماضية.


حيث كتبت "دياب": "مش عم بقدر اتخطى المرحلة،عايشة بحجر تام بمكان واحد وما بدّي اتحرّك،الحزن يقتلني بعض الناس والاصدقاء بلّشوا يرجعوا لحياتن الطبيعية كيف؟؟ #بيروت انا معك وحدّك واذا في شي عم بيريحني هو مساعدة المنكوبين والمشرّدين..بحبِّك #بيروت_عم_تبكي #بيروت_منكوبة"


يذكر أن مايا دياب شاركت صور من مشاركتها في مظارهات لبنان اليوم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "دياب" أثناء تواجدها في الشوارع اللبنانية ورفعها علم لبنان ووانضمامها لجموع الشعب في المظاهرات التي قامت اليوم بلبنان.

أخبار تهمك

ساسولو الإيطالي يخطط لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و نصف

خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ 42 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

صحيفة إنجليزية تكشف قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على عودة القناص

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة لمحمد صلاح بسبب رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يرفض 17 مليون في الموسم من الأهلي من أجل براميدز

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم نجمي الأهلي

منذ 34 دقيقة

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أزارو

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:31 ص

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

فايلر يصدم نجمي الأهلي

12:39 م

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

09:38 ص

خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

12:31 م

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

04:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان