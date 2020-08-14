حقيقة رصد مكافآت مالية للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف مكافأة مالية حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، موضحا أن لجان تفتيش تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعاليمك مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
حقيقة رصد مكافآت مالية للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية
حقيقة رصد مكافآت مالية للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الدروس الخصوصية الحكومة

أخبار تهمك

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ أقل من ساعتين

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على عودة القناص

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة إنجليزية تكشف قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أزارو

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يصدم نجمي الأهلي

منذ 42 دقيقة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ ثلث ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

صدمة لمحمد صلاح بسبب رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا

منذ أقل من ساعتين

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ناري متوقع لمواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ بدوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:31 ص

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

فايلر يصدم نجمي الأهلي

12:39 م

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

09:38 ص

خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

12:31 م

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

04:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان