حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

كشفت تقارير صحفية اليوم حول إمكانية انتقال نجم النادي الأهلي، إلى صفوف فريق بيراميدز بعد دفع شرط جزائي في عقده.


وزادت الشكوك حول إمكانية انتقال حمدي فتحي إلي صفوف بيراميدز، بسبب ممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز، كان وكيل فتحي في صفقة انتقاله من إنبي للأهلي.


وكل هذا بجانب ظهور عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز حاليا، في الصفقة وقتها كوكيل للاعب أيضا، إلى جوار ممدوح عيد، وكثر الأقاويل حول انتقال اللاعب بعد أن أعلن الأهلي عن رغبة رمضان صبحي، في الانتقال لبيراميدز.


ولكن عقد حمدي فتحي مع الأهلي لا يوجد به أي شروط جزائية، واللاعب مستمر مع القلعة الحمراء، ولا يوجد أي نية في التفريط فيه، حيث يرتبط بتعاقد لمدة 4 مواسم ونصف، مر منهم موسم ونصف فقط.


والجدير بالذكر أن الأهلي يرفض وضع أي شروط جزائية في عقود لاعبيه، كما يتجه للتبكير في حسم ملفات التجديد، وذلك بعد التأخر في الاتفاق مع أحمد فتحي، الذي وقع لبيراميدز وسينضم له بدءا من الموسم الجديد.

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