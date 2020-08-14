الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسمم بالأسواق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار بطيخ مسمم بالأسواق.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الانباء، مؤكدا أن كافة المحاصيل المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ آمنة وسليمة تماما، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيق من قبل المعامل المعتمدة للوزارة، لتأكد من سلامتها ومطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسمم بالأسواق
الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسمم بالأسواق

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