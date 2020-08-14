فايلر يصدم نجمي الأهلي

أكدت تقارير صحفية أن المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رينيه فايلر يرفض بقاء لاعب الوسط صالح جمعة ويرغب فى رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الحالي بعدما خرج اللاعب من حساباته خلال الموسم الجاري.





ويسعى المدرب السويسري لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.













ولم يدخل صالح جمعة اى قائمة لمباريات الأهلي منذ قدوم رينيه فايلر لتدريب المارد الأحمر في سبتمبر العام الماضي.









وذكرت تقارير أن فايلر يرفض عودة أزارو مرة اخري للأهلي الذي انتهت إعارته من فريق الاتفاق السعودى خلال الفترة الحالية ويعتمد على كل من مروان محسن وأليو بادجي.



