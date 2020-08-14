أمازون تبدأ خدمة بيع الأدوية عبر الإنترنت

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة "أمازون" إطلاق عن خدمة بيع الدواء عبر الإنترنت في الهند لخدمة مدينة بنغالور، في أحدث خطوة مماثلة من جانب عملات التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق الوصول بأسواق النمو الرئيسية.

وقالت الشركة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن خدمة صيدلية أمازون قد بدأت وستقدم قريباً خدمات التوصيل في كافة أنحاء المدينة، نقلاً عن وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تشمل هذه الخدمة تقديم كل من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وكذلك تلك التي تحتاج للوصف الطبي بالإضافة للأجهزة الصحية الأساسية والأدوية العشبية التقليدية في الهند.

وتأتي هذه الخطوة وسط منافسة متزايدة في الهند مع منافسيها "فليبكارت" المملوكة لشركة "وول مارت" وخدمة البقالة عبر الإنترنت للملياردير "موكيش أمباني".

وكانت أمازون قد قررت في الشهر الماضي فتح 10 مستودعات جديدة في الهند كما بدأت في تقديم خدمة التأمين على السيارات.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها تمتثل لكافة القوانين الهندية، وهو ما يأتي على الرغم من استمرار العديد من مجموعات التجار في الاحتجاج على الصيدليات الإلكترونية.

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