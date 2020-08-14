الحكومة تنفي إصابة محصول البصل ببكتريا ضارة

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمي نتيجة إصابته ببكتريا ضارة.





وتواصل المركز مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الانباء، مؤكدا أن محصول البصل سواء المطروح بالأسواق أو المصدر سليم وآمن تمامًا.





وشددت الوزارة على أن كافة المحاصيل بما فيها البصل تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.



