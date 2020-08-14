وزير الأوقاف: تقوية مؤسسات الدولة واجب وطني وشرعي

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين ليس شعارات ترفع، وإنما هو تطبيق فعلي لكتاب الله، وسنة رسوله، منوها بأن من أهم أعمدة الدولة الجيش، والقضاء العادل، ومؤسسات الدولة.



وأشار وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، اليوم الجمعة، إلى أن كل مؤسسة تمثل ركن من أركان الدولة، مؤكدا أن تقوية مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني، حيث أن مصالح الأوطان من صميم الأديان.



وأكد أن أي دولة يحل بها الجماعات الإرهابية يكون مصيريها الخراب والدمار، لأنهم يقومون على أنقاض الدول، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة.



يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.



وشدت وزارة الأوقاف، على أن أداء الصلاة بمسجد عمرو بن العاص سيكون بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التى تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.



كما شددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين فى المساجد، عدم فتح المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.



وأكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين، بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجى للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق في وعي وثقافة المصلين.



كانت وزارة الأوقاف وجهت الأئمة والعاملين، بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات، كما شددت على مديرى المديريات، بشن حملات تفتيشية على المساجد، للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات المعلنة.

