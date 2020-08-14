خلال خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف يتحدث عن مكانة مصر في القرآن

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة لابد لها من أعمدة قوية، موضحا أن أعمدة الدولة هي مؤسساتها، منوها بأن القرآن ذكر مصر بلفظ المدينة 5 مرات.

وأشار وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، اليوم الجمعة، إلى أن القرآن تحدث عن حاكم مصر بلفظ الملك 5 مرات في سورة يوسف، مما يؤكد أن مصر دولة عظيمة منذ آلاف السنوات، لافتا إلى أن القرآن تحدث عن مصر بأنها بلد كريم.

ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

وشدت وزارة الأوقاف، على أن أداء الصلاة بمسجد عمرو بن العاص سيكون بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التى تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.

كما شددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين فى المساجد، عدم فتح المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين، بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجى للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق في وعي وثقافة المصلين.

كانت وزارة الأوقاف وجهت الأئمة والعاملين، بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات، كما شددت على مديرى المديريات، بشن حملات تفتيشية على المساجد، للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات المعلنة.

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وزير الاوقاف خطبة الجمعة

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