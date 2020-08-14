ضبط 3258 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
داليا عادل
شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3258) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(978) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(193) مخالفة السير بدون تراخيص.
(17) دراجة نارية مخالفة.
(13) مخالفة موقف عشوائى.
(30) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

واتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه الممثل القانوني لإحدى الشركات؛ لقيامه بإخفاء أكثر من 3 مليارات جنيه من حجم تعاملاته.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام الممثل القانوني لإحدى شركات المياه الغازية الكائنة بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاطًا كبيرًا فى مجال إنتاج مشروبات ومياه معدنية، محققًا من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.

وأمكن حصر نشاطه عن عام 2017 وحجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب على القيمة المضافة وحجم تعاملاته عن ذات الفترة المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وتبين قيامه بإخفاء مبلغ مالى قدره (3،205،560،856 جنيه) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مواجهة جرائم التهرب الضريبى لما لها من مردود سلبي على موارد الخزانة العامة والدخل القومي للبلاد.

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