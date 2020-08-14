التضامن: صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة غدا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
آيات عامر
أكدت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، على صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة غدا على مرحلتين، مشيرة إلى إتاحة عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة ستكون يومي 15 و16 أغسطس (السبت والأحد) المقبلين على أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءًا من يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده.

وأوضحت أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأكدت القباج أن غدًا السبت، تبدأ المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم علي مدار يومي السبت والأحد ١٥ و١٦ أغسطس.

وأضافت القباج أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم ٢ مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال ٤الاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم.

وجدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.

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تكافل وكرامة التضامن

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