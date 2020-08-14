غدًا.. الطائفة الكلدانية للكاثوليك بمصر تحتفل بعيد العذراء مريم بحضور شعبي

تحتفل الكنيسة الكلدانية للكاثوليك في مصر، غدًا السبت، بعيد انتقال القديسة العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد.





يأتي ذلك الاحتفال في كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بالقاهرة وبنسبة حضور شعبي بنسبة حضور 25%.





ومن المقرر أن قداس العيد الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لطائفة الكلدان الكاثوليك في مصر.





وفي سياق منفصل، إفتتحت كنيسة عذراء السجود للأقباط الكاثوليك بشارع أحمد حلمي، نهضة السيدة العذراء استعدادًا لعيد انتقال القديسة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك تحت رعاية وحضور الأب جورج جميل راعي الكنيسة.





شارك في فعاليات النهضة شعب الرعية، وألقي الكلمة الروحية الأب عماد اللعازري، كما تم افتتاح معرض المشغولات بالكنيسة.





ومن ناحية أخرى، نظم مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، مسابقة روحية لكنائس إيبارشية الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف الأب أندراوس فوزي مسئول المكتب.





جاء ذلك تحت إشراف الأنبا دانيال لطفي، مُطران إيبارشية الإسماعيلية مدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ورعاية الأنبا مكاريوس توفيق، المُطران الشرفي للإيبارشية،





وقام المكتب بتحضير دراسة ومسابقة في إنجيل القديس متي البشير لكافة المراحل السنية، حيث تم تكليف أمناء الخدمة بالكنائس بالإيبارشية بالتواصل مع المخدومين في كافة المراحل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم توزيع الجوائز على كافة الرعايا التي شاركت في المسابقة الكتابية.





وفي سياق آخر، نظم مكتب التعليم الإيبارشي مسابقة أخري للمواهب الفردية الفنية: مثل الرسم والتسبيح، بالإضافة إلى العزف والألحان الفردية، حيث تم عرض هذه المواهب في فيديوهات تعليمية أذيعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وتم أيضًا توزيع الجوائز على كافة الرعايا التي شاركت في المسابقة الفنية.





وفي سياق منفصل؛ قام غبطةُ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، بالإدلاء صوته في انتخابات مجلس الشيوخ.





وشكر غبطته جميع المهتمّين والعاملين في تنظيم الانتخابات.





وأخيرًا تمنّى غبطته لمصر أن يعلو شأنها، وتنعم بوافر السلام، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي والحكومة مع مجلس النواب وأخيرًا مجلس الشيوخ الجديد.









ومن ناحية أخرى، تراس الانبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، قدَّاس تأبين الأب ميشيل لوبوردية مع لفيف من الآباء البرادو من القاهرة والمنيا.







