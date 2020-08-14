الطالع الفلكي الجُمعَه 14/8/2020..مَهَارَة الجَوْزَاء!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الواحدة و 35 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الثانية و34 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى النّثْرَة من 11 أغسطس - 23 أغسطس.





اليوم 8 مِسْرى قبطى ، 14 آب رُومى ، 24 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إنتا بِتِشْتَغَلْ إيه ؟)-أنا ؟ مُهندس.(إستيفان رُوستى من فيلم سيّدة القصر-1958)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين،تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أومغلوطة ،من فيلم سيدة القصر فعمرالحريرى وإستيفان رُوستى كلاهُما تمتّعا بمهارة الجوزاء لتقريب فاتن حمامة من عمرالشريف لكنك تحترم أحدهما وتنتقص الثانى والفارق بينهما نيّة المقصد والمُكافأة المُنتظرة ، وهى من وجهة نظر الحريرى نية الطيبة بتزوجهما ومُكافأته هى فرحة شخصين بالحلال ،الجوزاء يعنى لغتين/ جنسيتين/ ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مِنْ أسرار مولود الجَوْزَاء

قدرته السريعة على الحركة والتنقّل والتواصل السريع وتكوين العلاقات الإجتماعية الناجحة دون تفريق بين شخص مُهم أو متواضع ، ذاكرة حادّة وقدرة على حفظ المعلومات بسرعة فائقة وسرعة البديهة لذلك عادةً مولود الجوزاء مُتفوق دراسيّاً ، من عيوبه رغبته فى أداء أكثر من عمل فى توقيتٍ واحد لذلك يلجأ لتوزيع الأعمال المُختلفة على فريق عمل، سرعته الفائقة على الحركة و التحدّث تجعله يتعافى سريعاً من الصدمات العاطفية إن حدثت ليبحث عن حظّه فى مكانٍ آخرسريعاً دون أىّ إشارة لإحباط أو زعل أونظرة حسرة لعلاقة إنتهت ، كما أنه (قد) يمتلك صفة ونقيضها بصورة مُزدَوَجَة كالكرم الزائد والحرص الزّائد فى نفس الوقت ما يجعل الحكم على شخصيّته صعباً.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قم بوضع الحدود والفواصل والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، و بالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الثور: الأموال فى يدك تُغريك بالتسوّق لكنّك الناصح بين الأبراج فأنت تدّخر القرش الأبيض للطوارئ ، هذا لايعنى تجاهلك لطلبات منزلك الضروريّة.





برج الجوزاء: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج السّرطان: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن وأبيه أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين أحد أفراد أسرتك إن وُجد.





برج الأسد: تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج العذراء : قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال، فلا تتكاسل.





برج الميزان : أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

برج العقرب: لاتتودّد مع الغرباء أو ترفع الحدود مع الأشخاص الجُدد ،الكلام فى شئون الفن والرياضة أفضل بعيداً عن معلوماتك الخاصّة.





برج القوس: قد تفترض أن الطرف الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً، كُن أكثر وضوحاً ووضّح عباراتك بعناية شديدة لتلافى سُوء الفهم.





برج الجدى: يوم مناسب لقرع أبواب العاطفة بشكل رسمى من جديد والتحصّل على ردّ نهائى بالإيجاب ،أو البحث عن قطة/قط جديدة فى عتبة أخرى.





برج الدّلو: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الحوت: عملية جرد شاملة لمكتبتك ، إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.



