الحكومة تنفي طرح سلع مبادرة "ميغلاش عليك" بسعر يفوق نظيرتها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نفى المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح السلع بمبادرة ميغلاش عليك بأسعار تفوق نظيرتها بالسوق.

وتواصل المركز مع جهاز حماية المستهلك، الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أن المبادرة تهدف لطرح السلع بأسعار منخفضه للمواطنين، حيث تصل نسبة التخفيضات لكافة الشرائح على السلع المطروحة بالمبادرة إلى 20% مقارنة بنظرتها المطروحة بالأسواق وبجودة أعلى، مع تقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التمونية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان،  الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


الحكومة تنفي طرح سلع مبادرة "ميغلاش عليك" بسعر يفوق نظيرتها
الحكومة تنفي طرح سلع مبادرة "ميغلاش عليك" بسعر يفوق نظيرتها

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