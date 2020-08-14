تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:





ضبط 1222 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:





ضبط أمين عهدة شونة للأقماح تابعة لأحد البنوك بدائرة قسم شرطة المنيا (بمحافظة المنيا) لحيازته (693،600 طن "أقماح محلية") لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على حشرات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لتوزيعها على المطاحن بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، كما تبين وجود عجز بمقدار (238،160 طن "أقماح محلية") قام المذكور بالتصرف فيها من خلال بيعها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى.





ضبط المدير المسئول عن مطحن خاص متعاقد مع إحدى الجهات على إنتاج الدقيق البلدى المدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنيا (بمحافظة المنيا) لحيازته (30 طن "أقماح محلية") قام المذكور بتجميعها وعدم إثباتها فى الدفاتر للإتجار بها فى السوق السوداء بقيمة قدرت (133980 جنيه).





ضبط مالك مصنع - غير مرخص - لإنتاج المواد الغذائية المقرمشات بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (2،500 طن ذرة صفراء – مستلزمات إنتاج – 1800 عبوة سلع غذائية مقرمشات منتج نهائى) مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (60) قضية بإجمالى مضبوطات (1425) عبوة سجائر.



