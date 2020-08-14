صدمة لمحمد صلاح بسبب رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:40 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تلقى النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، صدمة جديدة الخميس، بإعلان رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام.

وشهدت اختيارات الرابطة تواجد كل من: ألكسندر أرنولد، ساديو ماني، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كيفين دي بروين، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، جيمي فاردي (ليستر سيتي).

واستبعد صلاح، هداف ليفربول هذا الموسم بـ19 هدفا بالبريميرليغ من قائمة الترشيحات لأول مرة منذ قدومه للأنفيلد، قبل 3 سنوات .

وتوج ليفربول، هذا الموسم، بلقب الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 30 عاما.

جدير بالذكر أن جوردان هندرسون، قائد ليفربول، نال جائزة لاعب الموسم، المقدمة من رابطة النقاد في إنجلترا.

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