فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:25 ص
علي نبوي
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة اليوم أمام الإنتاج الحربي.
ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
في حراسة المرمى : محمد الشناوي .
في خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول .
في خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي " وليد سليمان " .
في خط الهجوم : مروان محسن .