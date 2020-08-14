فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:25 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة اليوم أمام الإنتاج الحربي.

ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

في حراسة المرمى : محمد الشناوي .

في خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول .

في خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي " وليد سليمان " .

في خط الهجوم : مروان محسن .

أخبار تهمك

رمضان صبحي يرفض 17 مليون في الموسم من الأهلي من أجل براميدز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 7 ساعات

خوفا من رحيله مجانا.. الزمالك يفكر في رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على عودة القناص

منذ 41 دقيقة

فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

منذ ساعتين

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 22 ساعة

صحيفة إنجليزية تكشف قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ 18 دقيقة

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

04:44 ص

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

07:58 ص

فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

10:00 ص

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان