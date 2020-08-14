سيمون تنشر دعاء ديني عبر حسابها على "تويتر"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

القت الفنانة سيمون، على جمهورها التحية الصباحية، وذلك من خلال نشر دعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


حيث كتب سيمون: " الله لنا ملجأ وقوة عونا فى الضيقات وجد شديدا".


يذكر أن سيمون، تشارك جمهورها من حين لأخر ببعض الكلمات التى تروق لها، حيث كتبت مؤخرًا على الفيسبوك: "محبـة الله عندما تشتعل فى القلب لا تضبط فكـر الإنسـان وحواسـه بمفردهـا، بـل إن الإنسـان كله يدخـل فـى هـدوء وسـكينة هى الفردوس بعينـه، وهذا يرجـع لمقدار الأمـان والاطمئنان اللانهائى الـذى يحسـه الإنسـان أثنـاء وجـوده فى حضـرة الله الكلى القـدرة والقـوة".

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