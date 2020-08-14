سيمون تنشر دعاء ديني عبر حسابها على "تويتر"





القت الفنانة سيمون، على جمهورها التحية الصباحية، وذلك من خلال نشر دعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".









حيث كتب سيمون: " الله لنا ملجأ وقوة عونا فى الضيقات وجد شديدا".







