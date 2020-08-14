تعرف على نتائج مسحات الكورونا في غزل المحلة والبلدية







حيث جاءت نتيجة المسحات التي أجريت أمس الأربعاء بوجود حالتين إصابة للاعبين بالفريق وتم عزلهم عم الفريق لتلقيهم للعلاج.







ومن المقرر عودة الفريق إلي التدريبات الجماعية السبت المقبل قبل عودة الدوري مرة أخري لمواجهة مالية كفر الزيات في الأسبوع الـ18 من القسم الثاني.







ويأتي بلدية المحلة في المركز الثامن برصيد 22 نقطة من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.







بينما ظهرت العينة الخاصة بفريق غزل المحلة وجاءت سلبية وسوف يعاد تدريبات مجدداً يوم السبت المقبل لمواجهة الرجاء في مطروح في الجولة الـ18 من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.







ويأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 3 مباريات.

أعلن نادي بلدية المحلة أحد أندية القسم الثاني بالمجموعة الثالثة بحري عن ظهور نتيجة التحليل الخاص للاعبين والجهاز الفني والإداري الخاصة بفيروس كورونا.