تعرف على نتائج مسحات الكورونا في غزل المحلة والبلدية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
ابراهيم عبد العظيم
أعلن نادي بلدية المحلة أحد أندية القسم الثاني بالمجموعة الثالثة بحري عن ظهور نتيجة التحليل الخاص للاعبين والجهاز الفني والإداري الخاصة بفيروس كورونا. 


حيث جاءت نتيجة المسحات التي أجريت أمس الأربعاء بوجود حالتين إصابة للاعبين بالفريق وتم عزلهم عم الفريق لتلقيهم للعلاج. 


ومن المقرر عودة الفريق إلي التدريبات الجماعية السبت المقبل قبل عودة الدوري مرة أخري لمواجهة مالية كفر الزيات في الأسبوع الـ18 من القسم الثاني. 


ويأتي بلدية المحلة في المركز الثامن برصيد 22 نقطة من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.


بينما ظهرت العينة الخاصة بفريق غزل المحلة وجاءت سلبية وسوف يعاد تدريبات مجدداً يوم السبت المقبل لمواجهة الرجاء في مطروح في الجولة الـ18 من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.


ويأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 3 مباريات.

أخبار تهمك

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

صحيفة إنجليزية تكشف قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ 19 دقيقة

رمضان صبحي يرفض 17 مليون في الموسم من الأهلي من أجل براميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يستقر على عودة القناص

منذ 42 دقيقة

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

منذ ساعتين

خوفا من رحيله مجانا.. الزمالك يفكر في رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

04:44 ص

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

07:58 ص

فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

10:00 ص

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان