حالة إيجابية بفريق الألومنيوم بعد اعلان نتائج مسحات كورونا







وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أرسلت اليوم نتيجة التحاليل، وظهرت نتيجة وحيدة إيجابية ومصابة بالفيروس، وهو الحارس محمد عبد الوهاب الذي لم تظهر عليه اى أعراض عند اخذ العينة.







وأعلنت إدارة النادي انه سوف يتم عزل اللاعب والتزامه بتعليمات الجهاز الطبي، مع الالتزام بكافة الإجراءت الاحترازية المتبعة، لحين تحسن الحالة لينضم بعدها للتدريبات مع الفريق.







يذكر أن نادي الألومنيوم، اجري يوم الثلاثاء الماضي المسحة الاولي للكشف عن فيروس كورنا المستجد، بعد أن اجري التحاليل الطبية للاعبين يوم السبت الماضي على نفقة النادي بعد تأخر اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم في الاعلان عن موعد المسحات لفرق القسم الثاني.







وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر استئناف مباريات القسم الثاني في العشرين من سبتمبر المقبل، على أن تعود الفرق للتدريبات فور الانتهاء من المسحات الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا.







يحتل فريق الالومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة نادي الألومنيوم الرياضي، نتيجة مسحات الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، حيث جاءت النتيجة بوجود حالة إيجابية واحدة .