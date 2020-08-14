أبرزها البطيخ المسمم والبصل الفاسد.. 10 شائعات نفتها الحكومة

عدة شائعات نفتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة، من خلال الكشف عن حقيقتها وتقديم الأدلة للرأي العام التي تثبت حقيقة تلك الشائعات، ضمن محاربتها لأي محاولات لإثارة البلبلة داخل الرأي العام المصري.





وفيما يلي يرصد "الفجر" الشائعات التي نفتها الوزارات المختلفة خلال الساعات الأخيرة:





- هيئة قناة السويس، نفت تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة، كاشفة أن أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث شهدت حركة الملاحة زيادة بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة عام 2019 رغم أزمة كورونا، مشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب.





- وزارة الكهرباء نفت تحصيل المستحقات القديمة المتراكمة لدى المستهلكين وفقًا للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضى، مؤكدة يتم تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين حتى 30 يونيو الماضي وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من يوليو 2020، مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات التي تراكمت عليهم.





- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفى تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ4 أيام أسبوعيًا بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُؤكدًا أنه تم دراسة هذا المقترح العام الماضي، وإعداد تقرير في هذا الشأن في حينه، ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.





- المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نفى توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس.





- وزارة التموين نفت حذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية، مؤكدة أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني بشكل طبيعي، حيث تهدف المبادرة لتقديم خصم لأصحاب البطاقات التموينية، بقيمة 200 جنيه لكل فرد، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، مشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.





- الأوقاف نفت توقف الوزارة عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة للتوقف عن تعقيم المساجد.





- وزارة الزراعة نفت عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمى نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول البصل بأى فطريات أو عدوى بكتيرية، وأن محصول البصل سواء المطروح بالأسواق أو المُصدر سليم وآمن تمامًا.





- الزراعة نفت انتشار بطيخ مسمم فى الأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تمامًا.





- وزارة التعليم العالي نفت إطلاق صفحة رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعى، مُوضحةً أن الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق "tansik.egypt.gov.eg"هو المنوط بتسجيل الرغبات وكذلك تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.





- وزارة التربية والتعليم نفت صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، موضحةً أن هناك لجانًا تفتيشية تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها.



