"المالية": 170 مصنِّعا وأكثر من 6000 سلعة ومنتج بـ"ميغلاش عليك"

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية ومسؤول مبادرة "ميغلاش عليك"، إن المبادرة تستهدف المواطن المصري والصانع المصري والتاجر المصري، ومن ثم فإنها مبادرة شاملة، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بـ144 منتج ومصنع، وزاد هذا العدد ليصبح 170 منتجا ومصنعا.





وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "كنا نتحدث عن 4 آلاف سلعة ومنتج بالمبادرة، والآن صرنا نشهد أكثر من 6000 منتج وسلعة، وهو ما يعطي رسالة للمواطن بأن المبادرة بدأت تثبت أقدامها في الشارع والسوق المصري".





وتابع، أنه جرى تخصيص غرف عمليات لمتابعة المبادرة، حيث يتلقى مسؤولو المبادرة استفسارات كثيرة حول المنتجات، ناصحًا المواطنين بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي سلع بها مشكلة أو في حالة وجود أي مشكلة مع أي تاجر.





قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالتنسيق مع وزارة المالية، سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من هذه المزايا الجديدة اعتبارًا من هذا الشهر.



