مدرب لايبزيج: فريقنا استحق الفوز والتأهل على حساب أتلتيكو مدريد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:01 ص
مدرب لايبزيج
مدرب لايبزيج
تحدث يوليان ناغلسمان مدرب لايبزيج، ، أن فريقه استحق الفوز على أتلتيكو مدريد، والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.


صرح ناغلسمان عقب المباراة التي احتضنها ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة: "أنا أسعد رجل في العالم، أعتقد أننا كنا افضل منهم".


وتابع: "بعدما تعادلوا كانوا الأفضل، أتلتيكو لعب مباراة دفاعية جيدة للغاية، كما يفعل دائماً في مبارياته، كنا الأفضل، وخاصة في الدقائق 30 الأخيرة".


وأوضح: "الفريق هو من فاز، انتصر على توتنهام واليوم على أتلتيكو، فهذه ليست مباراة مدربين، إنها رياضة لفريق، خلقنا فرصاً أكثر من أي فريق آخر يواجه أتلتيكو".


وأوضح: "نجحنا في استغلال المساحات، تفاجأنا نوعاً ما بعد تسجيل الهدف الأول، ولكن استعدنا تركيزنا بعد التعادل ولم نخفض رؤوسنا".


وعن مواجهة باريس سان جيرمان في نصف النهائي، قال: "فريق يمتلك العديد من النجوم، ولن تكون مباراة سهلة، ستكون هناك مواقف لن نتمكن فيها من الدفاع أمام هؤلاء اللاعبين، أتالانتا حاول الدفاع رجل ضد رجل".


وعن اللقب، قال: "لا أريد التحدث الآن عن اللقب، لكننا بالطبع نرغب في بلوغ النهائي، لكن قبلها علينا أن نجتاز أحد الفرق الكبيرة، فريق قوي للغاية ومنتعش". 

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