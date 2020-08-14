جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن أنه  جارٍ تنفيذ أعمال رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد/البحر الأحمر بطول (١١ كم).


وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أن الطريق يربط  مدينة أسيوط الجديدة بطريق أسيوط/القاهرة الصحراوي وطريق أسيوط/ البحر الأحمر، و أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال نهاية شهر أغسطس الجارى.


وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنفيذ طرق ومحاور جديدة، وتطوير الطرق القديمة ضمن شبكة الطرق القومية لتكون شريانا للتنمية.

جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر
جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر
جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر
جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر
جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر
جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر
جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر
جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر
جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر
جهاز أسيوط الجديدة: رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد البحر الأحمر

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