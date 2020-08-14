الحكومة تنفي وقف تطبيق خطة الدولة لمواجهة كورونا

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس.





وتواصل المركز مع مجلس الوزراء، الذي نفي تلك الأنباء، مؤكدًا استمرار كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تنعقد بشكل دوري، لمتابعة تطورات بحث انتشار فيروس كورونا، وبحث أية إجراءات ضرورة لمواجهة انتشاره، وإجراءات التعايش معه.





وشدد مجلس الوزراء على التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ قرارات الصادرة من اللجنة مع تطبيق الغرامات علي المخالفين.





آخر تطورات فيروس كورونا





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.



