اعرف الآن طرق حساب مرشحي "الإعادة" والفائزين في نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:43 ص
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
هناك عدة أسئلة تشغل بال المواطنين حول كيفية تحديد المرشحين الفائزين ومرشحي جولة الإعادة، لذا نقدم لكم متابعينا الكرام كل ما يتعلق بطرق حساب النتيجة وتحديد الفائزين من الجولة الأولى وكذلك أسس اختيار عدد مرشحي جولة الإعادة.

ويتم تحديد الفائزين في انتخابات الجولة الأولى من مجلس الشيوخ الجديد 2020 بحصول المرشح الفردي أو القائمة على الأغلبية المطلقة، وهي تعادل 50% من أصوات المشاركين بالإضافة إلى صوت واحد، وفى حال عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلقة يتم إعادة إجراء الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بعدد يماثل ضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة.

ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى، أنه لو كانت الانتخابات تجرى على 7 مقاعد، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 10 آلاف صوت، وحصل أحد المرشحين على 6000 صوتًا وآخر على 5500 صوتاً وباقى المرشحين حصل كل منهم على أقل من 5000 صوتًا، يتم إعلان فوز المرشحين الحاصلين الأغلبية المطلقة وهى تعادل 5001 صوتًا أو أكثر، وتجرى الإعادة على 5 مقاعد بمشاركة 10 مرشحين من الحائزين على أعلى أصوات.

وتجرى انتخابات الإعادة على جميع المقاعد لو كان جميع المرشحين حاصلين على أقل من 5000 صوتًا، وفى مثالنا تجرى انتخابات الإعادة على 7 مقاعد بين 14 مرشحًا.أما لو كان عدد المرشحين أقل من 14 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد مثلاً 11 مرشحًا، فيتم إعلان فوز من حصل منهم على الأغلبية المطلقة، ويمكن إعلان فوز مرشح منهم أو أكثر، على أن تجرى الإعادة بين عدد من المرشحين يعادل ضعف عدد المقاعد (ولو فاز شخص واحد بالأغلبية المطلقة تجرى الإعادة على 6 مقاعد بين 10 مرشحين الباقين، ولو فاز شخصين بالأغلبية المطلقة تجرى الإعادة على 5 مقاعد بين 9 مرشحين ولو فاز 3 مرشحين بالأغلبية المطلقة تُجرى الإعادة على 4 مقاعد بين 8 مرشحين، ولو فاز 4 بالأغلبية تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين الأعلى في الأصوات.. وهكذا).

ويتم إعلان فوز قائمة إذا حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة (50% من الأصوات+صوت واحد)، وإذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المُطلقة يتم إعادة الانتخابات بين أعلى قائمتين في عدد الأصوات، ويُعلن فوز القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات من بينهما في جولة الإعادة.

ويتم إعلان فوز القائمة الوحيدة المرشحة بالدائرة، أو المرشح الفردى الوحيد بدائرة يمثلها مقعد واحد (دائرة مطروح يمثلها مقعد واحد للفردى)، بحصول القائمة أو المرشح الفردى على 5% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بالدائرة، وفى حال لم يحصل المرشح الفردى أو القائمة على نسبة 5% يتم إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى، ولا يتم إجراء جولة إعادة.

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