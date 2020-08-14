شاهد.. أحمد فلوكس ينشر صورة له بعنوان "ابن الأصول"

حرص الفنان أحمد فلوكس، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له معلقًا: "ولاد الأصول*

نتكلم شوية عن ولاد الأصول اللي مبقناش بنقابلهم في حياتنا كتير ..

بتعرف ابن الأصول ازاي ؟؟

أنا أقولك .. أبن الأصول:

* عمره ما ينكر فضل حد بعد فضل ربنا عليه أو ينساه ..

* بيفضل باقي على العشرة لحد آخر لحظة وبيعمل كل اللي عليه وزيادة ..

* مبيردش الأذي بالأذي ..

* وقت الشدة لو احتجته لازم هتلاقيه ويمكن من غير ما تطلب كمان هتلاقيه قدامك ..

* بيساعد الكل من غير اي مصلحه تعود عليه ..

* ابن الأصول كرامته عنده رقم 1 ومستحيل هيقبل اي إهانة .. ونفسه عزيزة عليه فوق ما خيالك ممكن يوديك ..

* أبن الأصول بيعرف يعتذر .. لو غلطان مش بيستكبر .. يقول انا آسف وغلطت فعلاً وغلطه مبيكرروش ..

* أبن الأصول كلمته واحدة , لما يقولك هعمل صدقه ..

* أبن الأصول ضميره من جواه ييتحكم فيه ومبيسلمش ودانه لحد ..

* أبن الأصول صاحب صاحبه جدا .. مستحيل يبيع صاحبه علشان مصلحته ..

* أبن الأصول حد جدع بالفطرة.. الطيبة ملازماه ..

*أبن الأصول ملوش في اللت والعجن وكتر الكلام ..

*أبن الأصول بيعرف يعاتب مرة واتنين وثلاثة علشان مش من طبعه انه يفرط في حد بسهولة .. بس لما بيفرط ربنا ما يوريك عمرك ما هتعرف ترجعه تاني ..





*أبن الأصول ملوش في الحوارات بيقولك في وشك اللي هو عايزه .. وأيه اللي ينفع وأيه اللي مينفعش .. اللف والدوران مش سكته ..





*أبن الأصول عزيز وله بدل العزيز عزيز واتنين .. مش زي غيره مالوش غالي ..





*أبن الأصول لو اتظلم عمره ما يظلم .. بيسيب ربنا يجيبله حقه ..





*أبن الأصول يصفي بسرعه لو لقاك شاري .. وينسي بسرعة لو لقاك بايع ..





*أبن الأصول يحب الخير لغيره حتي لو مش هيطول من الخير دة حاجة .. ويفرحلك من قلبه بجد ..





*أبن الأصول عينه شبعانه عمره ما يبص في رزق غيره ولا يبص في حياة غيره ..





*أبن الأصول بيقدر ويحترم أبسط واقل حاجة حلوة بتعملها معاه ..





*أبن الأصول مبيعرفش يخون ولا يجرح ولا يستغل فرص ولا يستغل حد ..





*أبن الأصول صاحب الكل ..





*أبن الأصول ميعديش عليه واجب .. ويديلك حقك من غير ما تطلبه ..





*أبن الأصول يديلك اللي محتاجة عادي جدا .. ويطلع من جيبه لحد اخر قرش معاه .. مبيفكرش في نفسه وبس .. طبعه وأصله الكرم ..





*أبن الأصول مهما كان ناجح أو عنده كتير .. أخلاقه غلباه .. ميعرفش يتغر علي خلق الله ..





*أبن الأصول مستحيل يعايرك باللي عمله معاك في يوم .. بيسيبك لوحدك تعرف الفرق بينه وبين غيره ..

* أبن الأصول مش المشهور أو اللي بيلبس برندات .. ولا اللي معاه فلوس .. ولا اللي راكب عربيات وساكن في أحلي الأماكن . ....... ابن الاصول مابقاش في منه كتير .. تصبحوا علي خير".









يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.





