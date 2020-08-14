شاهد.. أحمد فلوكس ينشر صورة له بعنوان "ابن الأصول"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
حرص الفنان أحمد فلوكس، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له معلقًا: "ولاد الأصول*
نتكلم شوية عن ولاد الأصول اللي مبقناش بنقابلهم في حياتنا كتير ..
بتعرف ابن الأصول ازاي ؟؟
أنا أقولك .. أبن الأصول:
* عمره ما ينكر فضل حد بعد فضل ربنا عليه أو ينساه ..
* بيفضل باقي على العشرة لحد آخر لحظة وبيعمل كل اللي عليه وزيادة ..
* مبيردش الأذي بالأذي ..
* وقت الشدة لو احتجته لازم هتلاقيه ويمكن من غير ما تطلب كمان هتلاقيه قدامك ..
* بيساعد الكل من غير اي مصلحه تعود عليه ..
* ابن الأصول كرامته عنده رقم 1 ومستحيل هيقبل اي إهانة .. ونفسه عزيزة عليه فوق ما خيالك ممكن يوديك ..
* أبن الأصول بيعرف يعتذر .. لو غلطان مش بيستكبر .. يقول انا آسف وغلطت فعلاً وغلطه مبيكرروش ..
* أبن الأصول كلمته واحدة , لما يقولك هعمل صدقه ..
* أبن الأصول ضميره من جواه ييتحكم فيه ومبيسلمش ودانه لحد ..
* أبن الأصول صاحب صاحبه جدا .. مستحيل يبيع صاحبه علشان مصلحته ..
* أبن الأصول حد جدع بالفطرة.. الطيبة ملازماه ..
*أبن الأصول ملوش في اللت والعجن وكتر الكلام ..
*أبن الأصول بيعرف يعاتب مرة واتنين وثلاثة علشان مش من طبعه انه يفرط في حد بسهولة .. بس لما بيفرط ربنا ما يوريك عمرك ما هتعرف ترجعه تاني ..

*أبن الأصول ملوش في الحوارات بيقولك في وشك اللي هو عايزه .. وأيه اللي ينفع وأيه اللي مينفعش .. اللف والدوران مش سكته ..

*أبن الأصول عزيز وله بدل العزيز عزيز واتنين .. مش زي غيره مالوش غالي ..

*أبن الأصول لو اتظلم عمره ما يظلم .. بيسيب ربنا يجيبله حقه ..

*أبن الأصول يصفي بسرعه لو لقاك شاري .. وينسي بسرعة لو لقاك بايع ..

*أبن الأصول يحب الخير لغيره حتي لو مش هيطول من الخير دة حاجة .. ويفرحلك من قلبه بجد ..

*أبن الأصول عينه شبعانه عمره ما يبص في رزق غيره ولا يبص في حياة غيره ..

*أبن الأصول بيقدر ويحترم أبسط واقل حاجة حلوة بتعملها معاه ..

*أبن الأصول مبيعرفش يخون ولا يجرح ولا يستغل فرص ولا يستغل حد ..

*أبن الأصول صاحب الكل ..

*أبن الأصول ميعديش عليه واجب .. ويديلك حقك من غير ما تطلبه ..

*أبن الأصول يديلك اللي محتاجة عادي جدا .. ويطلع من جيبه لحد اخر قرش معاه .. مبيفكرش في نفسه وبس .. طبعه وأصله الكرم ..

*أبن الأصول مهما كان ناجح أو عنده كتير .. أخلاقه غلباه .. ميعرفش يتغر علي خلق الله ..

*أبن الأصول مستحيل يعايرك باللي عمله معاك في يوم .. بيسيبك لوحدك تعرف الفرق بينه وبين غيره ..
* أبن الأصول مش المشهور أو اللي بيلبس برندات .. ولا اللي معاه فلوس .. ولا اللي راكب عربيات وساكن في أحلي الأماكن . ....... ابن الاصول مابقاش في منه كتير .. تصبحوا علي خير".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.


View this post on Instagram

*ولاد الأصول* نتكلم شوية عن ولاد الأصول اللي مبقناش بنقابلهم في حياتنا كتير .. بتعرف ابن الأصول ازاي ؟؟ أنا أقولك .. أبن الأصول: * عمره ما ينكر فضل حد بعد فضل ربنا عليه أو ينساه .. * بيفضل باقي على العشرة لحد آخر لحظة وبيعمل كل اللي عليه وزيادة .. * مبيردش الأذي بالأذي .. * وقت الشدة لو احتجته لازم هتلاقيه ويمكن من غير ما تطلب كمان هتلاقيه قدامك .. * بيساعد الكل من غير اي مصلحه تعود عليه .. * ابن الأصول كرامته عنده رقم 1 ومستحيل هيقبل اي إهانة .. ونفسه عزيزة عليه فوق ما خيالك ممكن يوديك .. * أبن الأصول بيعرف يعتذر .. لو غلطان مش بيستكبر .. يقول انا آسف وغلطت فعلاً وغلطه مبيكرروش .. * أبن الأصول كلمته واحدة , لما يقولك هعمل صدقه .. * أبن الأصول ضميره من جواه ييتحكم فيه ومبيسلمش ودانه لحد .. * أبن الأصول صاحب صاحبه جدا .. مستحيل يبيع صاحبه علشان مصلحته .. * أبن الأصول حد جدع بالفطرة.. الطيبة ملازماه .. * أبن الأصول ملوش في اللت والعجن وكتر الكلام .. * أبن الأصول بيعرف يعاتب مرة واتنين وثلاثة علشان مش من طبعه انه يفرط في حد بسهولة .. بس لما بيفرط ربنا ما يوريك عمرك ما هتعرف ترجعه تاني .. * أبن الأصول ملوش في الحوارات بيقولك في وشك اللي هو عايزه .. وأيه اللي ينفع وأيه اللي مينفعش .. اللف والدوران مش سكته .. * أبن الأصول عزيز وله بدل العزيز عزيز واتنين .. مش زي غيره مالوش غالي .. * أبن الأصول لو اتظلم عمره ما يظلم .. بيسيب ربنا يجيبله حقه .. * أبن الأصول يصفي بسرعه لو لقاك شاري .. وينسي بسرعة لو لقاك بايع .. * أبن الأصول يحب الخير لغيره حتي لو مش هيطول من الخير دة حاجة .. ويفرحلك من قلبه بجد .. * أبن الأصول عينه شبعانه عمره ما يبص في رزق غيره ولا يبص في حياة غيره .. * أبن الأصول بيقدر ويحترم أبسط واقل حاجة حلوة بتعملها معاه .. * أبن الأصول مبيعرفش يخون ولا يجرح ولا يستغل فرص ولا يستغل حد .. * أبن الأصول صاحب الكل .. * أبن الأصول ميعديش عليه واجب .. ويديلك حقك من غير ما تطلبه .. * أبن الأصول يديلك اللي محتاجة عادي جدا .. ويطلع من جيبه لحد اخر قرش معاه .. مبيفكرش في نفسه وبس .. طبعه وأصله الكرم .. * أبن الأصول مهما كان ناجح أو عنده كتير .. أخلاقه غلباه .. ميعرفش يتغر علي خلق الله .. * أبن الأصول مستحيل يعايرك باللي عمله معاك في يوم .. بيسيبك لوحدك تعرف الفرق بينه وبين غيره .. * أبن الأصول مش المشهور أو اللي بيلبس برندات .. ولا اللي معاه فلوس .. ولا اللي راكب عربيات وساكن في أحلي الأماكن . ....... ابن الاصول مابقاش في منه كتير .. تصبحوا علي خير

A post shared by ahmedfalawks (@ahmedfalawks_official) on

أخبار تهمك

رمضان صبحي يرفض 17 مليون في الموسم من الأهلي من أجل براميدز

منذ ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ يوم

خوفا من رحيله مجانا.. الزمالك يفكر في رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين

فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

منذ ثلث ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ 42 دقيقة

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

منذ 39 دقيقة

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

07:58 ص

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

04:44 ص

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

09:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان