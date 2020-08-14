بعد انفجار بيروت.. الأمم المتحدة تحذر من خطر كارثي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة، أنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث بيروت، وذلك بعد مرور نحو 10 أيام على الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت، حيث أن ما يقرب من 60 مبنى تاريخيا في العاصمة اللبنانية معرضة لخطر الانهيار.

الجدير بالذكر أنه في 4 أغسطس، انفجر حوالي 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت، مما أدى إلى محو المركز التجاري الرئيسي للمدينة ونشر الموت والحطام لأميال حوله.

وأدى الانفجار، وهو الأكثر تدميرا في تاريخ لبنان، إلى مقتل أكثر من 170 شخصا، وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، وتسبب في أضرار تراوحت قيمتها بين 10 و15 مليار دولار.

ومن بين المباني المتضررة متاحف ومباني تاريخية وقاعات فنون ومواقع دينية في العاصمة اللبنانية، حيث كانت المناطق الأكثر تضررا في العاصمة الأحياء التاريخية في الجميزة ومار مخايل التي تواجه الميناء، والتي اشتهرت بحياتها الليلية النشطة.

وقال إرنستو أوتون آر، مساعد المدير العام لليونسكو للثقافة: "لقد أرسل المجتمع الدولي إشارة دعم قوية إلى لبنان في أعقاب هذه المأساة. اليونسكو ملتزمة بقيادة الاستجابة في مجال الثقافة، والتي يجب أن تشكل جزءا أساسيا من جهود إعادة الإعمار والتعافي الأوسع"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وقال سركيس خوري، مدير عام الآثار في وزارة الثقافة في لبنان، إن ما لا يقل عن 8 آلاف مبنى، يتركز الكثير منها في الجميزة ومار مخايل، تضررت، مشيرا إلي أن من بينها حوالي 640 مبنى تاريخيا، حوالي 60 منها معرضة لخطر الانهيار.

كما تأثرت منطقة الأشرفية بشرق بيروت حيث يقع متحف سرسق التاريخي وكذلك الأحياء الأخرى التي تضم المتحف الوطني والمتحف الأثري للجامعة الأميركية في بيروت، بحسب اليونسكو.

وأصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أمس الأربعاء، مرسوما بمنع بيع أي مبنى تاريخي دون الحصول على إذن من وزارة الثقافة، وقالت وزارة المالية في بيان إن الخطوة تهدف إلى منع أي "استغلال".

أخبار تهمك

الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

منذ حوالي 8 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ يوم

تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

منذ نصف ساعة

خوفا من رحيله مجانا.. الزمالك يفكر في رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ 34 دقيقة

رمضان صبحي يرفض 17 مليون في الموسم من الأهلي من أجل براميدز

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يوضح موقفه الرسمي من مفاوضات رمضان صبحي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 21 ساعة

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

07:58 ص

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

04:44 ص

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

09:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان