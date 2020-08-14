وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس

أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس لجميع العاملين بالدولة، حيث اكدت على بدء الصرف يوم الاحد الموافق 23 اغسطس لوزارات الصحة والتضامن الاجتماعى والتموين والنقل والاتصالات والقوى العاملة والانتاج الحربى والهجرة وشئون العاملين بالخارج وقطاع الاعمال العام وشئون مجلس النواب والداخلية والاوقاف والثقافة والاثار والاسكان والتجارة والصناعة والطيران المدنى والبيئة والسياحة والبترول.





اما يوم الاثنين الموافق 24 اغسطس فسوف تقوم وزارات كل من التعليم العالى والتنمية والمحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى بصرف مرتباتهم.









وتختتم المالية صرف مرتبات العاملين يوم الثلاثاء الموافق 25 اغسطس لكل من وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الاراضى والموارد المائية والرى والخارجية والشباب والرياضة.