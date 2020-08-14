سيميوني: هذا الموسم كان طويلاً وشاقاً علينا أن نرفع رؤوسنا

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، بالخسارة في ربع النهائي 1-2 أمام لايبزيج، أن فريقه قدم كل ما لديه في المباراة.









صرح سيميوني عقب الخسارة على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة: "هذا الموسم كان طويلاً وشاقاً، كان هناك توقف طويل ثم العودة للعب، وخوض 11 مباراة متتالية، وإعادة التركيز في الدخول في أجواء "التشامبيونز ليغ" سواء أردت أم لا، ثم أسبوع من التوقف، ثم العودة للتدريبات، حاولنا إعطاء كل ما لدينا، لكن الأمر لم تسر كما نريد، علينا أن نرفع رؤوسنا، وأن نعود لرفعها في العام الجديد".









وأقر سيميوني بأن المنافس تفوق على لاعبيه: "تفوقوا علينا في المواجهات الفردية، وفي الأخطاء، وفي التحضير جيداً للمباراة، ونحن كلفنا الدخول في المباراة بعض الشيء، ربما بعد التعادل 1-1 المباراة أصبحت هادئة أكثر، لكن عندما كانوا في أسوأ حالاتهم سجلوا الهدف الثاني، الذي أنهى مباراة فشلنا خلالها في فرض أسلوب لعبنا".









ويرى سيميوني أنه لا توجد أية أعذار للهزيمة قائلاً: "أعجبني المنافس، كان حاسماً، يمتلك الحيوية، والانتعاشة، أما نحن فعانينا".