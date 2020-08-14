من داخل سيارته مجدي الهواري يطل على جمهوره

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "الهوارى" في الصورة من داخل سيارته باطلالة كاجوال ونظارة شمسية، وعلق على الصورة قائلاَ: "Today is a good day"


يذكر ان اخر اعمال الهوارى مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، التى عرضت على مسرح كايرو شو.


وتضم كلًا من شيري وعددا من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة.

ويجسد أبطال المسرحية الشخصيات التالية: تارا عماد "ياسمين"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامي مغاوري "السلطان"، ومحمد ثروت "الجني"، إسلام إبراهيم" قفة"، محمد جمعة "فرعون"، ولقي العرض ردود فعل كبيرة من قبل الجمهور.


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