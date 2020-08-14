من داخل سيارته مجدي الهواري يطل على جمهوره

شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "الهوارى" في الصورة من داخل سيارته باطلالة كاجوال ونظارة شمسية، وعلق على الصورة قائلاَ: "Today is a good day"

حيث ظهر "الهوارى" في الصورة من داخل سيارته باطلالة كاجوال ونظارة شمسية، وعلق على الصورة قائلاَ: "Today is a good day"

يذكر ان اخر اعمال الهوارى مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، التى عرضت على مسرح كايرو شو.

يذكر ان اخر اعمال الهوارى مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، التى عرضت على مسرح كايرو شو.

وتضم كلًا من شيري وعددا من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة.



