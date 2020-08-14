ساسولو الإيطالي يخطط لضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبه لدي نادي ساسولو إلى التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وفقاً لما ذكره الصحفي الموثوق بأخبار الميركاتو دي مارزيو بشبكة ‘‘سكاي سبورت إيطاليا " فإن النادي الإيطالي يستهدف التعاقد مع سيرجيو أكييمي الظهير الأيسر لفريق برشلونة B في الصيف .

وأوضح دي مارزيو أن الرحيل المحتمل لأليساندرو تريبالديلي الى أوساسونا الإسباني، قد وضع أكييمي علي بعد خطوه من الإنتقال إلي الكالتشيو .

ونال الظهير الشاب أعجاب روبيرتو دي زيربي المدير الفني لفريق ساسولو بعد أن قدم خمس تمريرات حاسمة خلال 30 لقاء بقميص برشلونة B .

يذكر أن أكييمي لم يكن اللاعب الوحيد المرغوب فيه داخل نادي ساسولو، حيث حاول النادي التعاقد مع مونشو الا أن تواجد اللاعب الشاب مع بعثه الفريق الأول في البرتغال قد دفع إدارة النادي الإيطالي إلي تأجيل الصفقه .