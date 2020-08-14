الزمالك يستقر على عودة القناص

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على إعادة الجناح المغربي، حميد أحداد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد نهاية فترة إعارته لفريق الرجاء البيضاوي المغربي.


عودة حميد أحداد إلى الزمالك

كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء قرروا عودة الاعب المغربي حميد أحداد جناح الفريق الكروي الأول بالنادي المعار لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.


وأوضحت المصادر أن عودة حميد أحداد، تأتي بعد تألق الاعب مع الرجاء البيضاوي المغربي، في الدوري المغربي، ودوري أبطال أفريقيا، حيث استطلع مسؤولي الأبيض، رأي المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحب بعودة الاعب.


وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، سبتمبر المقبل.

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