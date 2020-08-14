ناجلسمان يتخطي رقم ديشامب ويحقق إنجاز جديد في دوري الأبطال

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
محمود صبري

قاد المدرب الشاب جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج الألماني، الثران الحمراء الى تخطي عقبة أتلتيكو مدريد الإسباني، وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول الي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .


وحقق لايبزيج فوز دراماتيكي علي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد، ليضرب موعد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رفقه باريس سان جيرمان الفرنسي .


وأفتتح لايبزيج النتيجه في الدقيقة 50 عن طريق داني أولمو ، وعادل أتلتيكو مدريد النتيجه من ركله جزاء، في الدقيقة 71 عن طريق البرتغالي جواو فيليكس ، فيما أعطي تايلر ادامس بطاقة العبور للفريق الألماني في الوقت القاتل في المباراة .


وحقق جوليان ناجلسمان رقم قياسي جديد في البطولة ، حيث أصبح المدرب صاحب الـ 33 عام أصغر مدرب يصل إلى دور نصف النهائي للبطولة الاعرق في القاره العجوز .


وتخلي ناجلسمان الرقم القياسي المسجل بالمدرب الفرنسي ديدييه ديشامب الذي فعل ذلك مع موناكو في عام 2004، وكان عمره 35 عاماً و7 أشهر ، وذلك حسب تقرير نشرة موقع ‘‘مستر شيب‘‘ المتخصص في الإحصائيات .


ومن المقرر أن يواجه لايبزيج غريمه باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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