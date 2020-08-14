أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 14-8-2020 بالسوق المحلي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
هدأت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 14-8-2020 ، بالتزامن مع استقرار معدلات الطلب عليها بعد انقضاء عيد الأضحى المبارك، حيث تراوح الكيلو الأبيض بين 24 و25 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.
سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.
سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 27 جنيها.
سر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.
سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.
سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.
سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.
سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها

 

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.
سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 جنيها.
سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ 40 دقيقة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على البديل الأنسب لرمضان صبحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يوضح موقفه الرسمي من مفاوضات رمضان صبحي

منذ 39 دقيقة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 ص

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

04:44 ص

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

07:39 ص

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

01:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان