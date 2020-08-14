فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد الصو

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعودة ثنائي الفريق المعار مع بداية الموسم الجديد.

 

ورفض فايلر، التخلي عن خدمات محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى صفوف نادي إنبي، وأكرم توفيق المعار إلى الجونة، حتى نهاية الموسم الجاري، أو تجديد إعارتهم.

 

وأبدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رفضه التام فكرة بقاء الثنائي في فترة الإعارة مجددًا وضرورة عودتهم إلى ملعب التتش بالجزيرة.

 

وكان شريف، تلقى عرضًا خلال الساعات الماضية من جانب الاتفاق السعودي، للرحيل إلى صفوفه، بعدما ظهر بمستوى مميز مع الفريق البترولي، منذ بداية الموسم الحالي.

 

بينما طلب الجونة، استمرار أكرم توفيق بين صفوفه لمدة موسم آخر، نظرًا لكونه واحد من لاعبي الفريق الأساسيين بالموسم الجاري.

 

وجاء رفض فايلر رحيل الثنائي، لرغبته في تدعيم خط هجومه وخط الوسط بالموسم الجديد، بعدما أثبتوا جدارتهم وأحقيتهم في العودة إلى المارد الأحمر بالموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة فايلر رياضة الفجر الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 21 ساعة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ يوم

الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خوفا من رحيله مجانا.. الزمالك يفكر في رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

منذ نصف ساعة

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ 33 دقيقة

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يوضح موقفه الرسمي من مفاوضات رمضان صبحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رمضان صبحي يرفض 17 مليون في الموسم من الأهلي من أجل براميدز

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

07:58 ص

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

04:44 ص

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

09:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان