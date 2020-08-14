تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

تحدث تقرير صحفي إيطالي، أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني، حددوا سعر الجناح الدولي إيسكو المطلوب في يوفنتوس الإيطالي.


رحيل إيسكو إلى يوفنتوس الإيطالي


وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم إيسكو بالرحيل إلى يوفنتوس، عقب تولي أندريا بيرلو قيادة البيانكونيري، حيث سبق وأن نصح البيانكونيري بضرورة التعاقد، مع لاعب ريال مدريد من قبل.


من جانبه ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن مسؤولي ريال مدريد حددوا سعر بيع إيسكو مقابل 60 إلى 70 مليون يورو.


وأوضح الموقع أنه في حال موافقة يوفنتوس على السعر المحدد من ريال مدريد، سيتعين عليه تقديم راتب سنوي لإيسكو قدره 7 ملايين يورو.


وأتم الموقع الشهير أن إدارة يوفنتوس الإيطالية، إذا أرادت ضم إيسكو بالفعل فمن الممكن أن يعقد صفقة تبادلية مع الريال تتضمن باولو ديبالا، والمطلوب بقوة في سانتياجو برنابيو.

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