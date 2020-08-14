رمضان صبحي يرفض 17 مليون في الموسم من الأهلي من أجل براميدز

ذكرت تقارير صحفية أنه هناك حالة من الغليان والغضب تسيطر على جماهير الأهلي بسبب رحيل رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي عن صفوف المارد الأحمر وإعلان تفضيله الإنضمام إلى براميدز في الموسم المقبل.

وتبلغ قيمة العرض الأخير الذي قدمه محمود الخطيب رئيس الأهلي لرمضان صبحي قبل أن يرفضه الأخير، حيث عرض عليه الخطيب الحصول على 17 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وكان ذلك في الوقت الذي اعتذر فيه رمضان صبحي لأمير توفيق مسئول التعاقدات في القلعة الحمراء ورفض عرض الأهلي خصوصًا أنه يمتلك عرض من براميدز قد يصل إلى 34 مليون جنيه في الموسم الواحد.