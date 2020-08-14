الأهلي يُجهز ياسر إبراهيم لقمة الزمالك
يسعى مسؤولو النادي الأهلي، لتجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروي الأول، لمواجهة الزمالك، والمقرر اقامتها يوم 22 أغسطس الجاري.
الأهلي يحاول تجهيز
ياسر ابراهيم لقمة الزمالك
ويسعى الجهاز الطبي
بالأهلي لتجهيز ياسر ابراهيم مدافع الفريق الكروي الأول لمواجهة الزمالك في قمة الدوري
العام، والمقرر اقامتها يوم 22 أغسطس الجاري.
وبدأ ياسر إبراهيم
مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،
تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له
اللاعب.
ويخضع ياسر إبراهيم
حاليا لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى
من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.
ومن المقرر أن
يغيب ياسر ابراهيم عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الانتاج الحربي في الدوري العام والمقرر
إقامتها يوم الجمعة المقبل لعدم اكتمال شفاؤه.
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