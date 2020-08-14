الأهلي يُجهز ياسر إبراهيم لقمة الزمالك

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

يسعى مسؤولو النادي الأهلي، لتجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروي الأول، لمواجهة الزمالك، والمقرر اقامتها يوم 22 أغسطس الجاري.

 

الأهلي يحاول تجهيز ياسر ابراهيم لقمة الزمالك

 

ويسعى الجهاز الطبي بالأهلي لتجهيز ياسر ابراهيم مدافع الفريق الكروي الأول لمواجهة الزمالك في قمة الدوري العام، والمقرر اقامتها يوم 22 أغسطس الجاري.

 

وبدأ ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،  تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب.

 

ويخضع ياسر إبراهيم حاليا لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

 

ومن المقرر أن يغيب ياسر ابراهيم عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الانتاج الحربي في الدوري العام والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل لعدم اكتمال شفاؤه.

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