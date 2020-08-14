أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 14-8-2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:25 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم




استقرت أسعار اللحوم  بالأسواق اليوم الجمعة 14-8-2020، بعدما شهدت ٌإقبالاً كبيراً خلال الفترة  ما قبل العيد بأيام ، ويتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل  سعر  كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.


ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة .


أسعار اللحوم اليوم الجمعة 14-8-2020

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .

وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .

وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .

كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

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لحوم كندوز لحوم الضأن اللحم الجملى اسعار اللحوم

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