خوفا من رحيله مجانا.. الزمالك يفكر في رحيل نجم الفريق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
محمد الصو

يدرس مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الموافقه على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وبدأ الفارس الأبيض، في التفكير برحيل التونسى فرجانى ساسى فى نهاية الموسم الحالى، حال وصول عرض مناسب للحصول على خدماته.


ويأتي تفكير النادي في تلك الخطوة، خصوصًا أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وهناك بالفعل أصوات تطالب بإمكانية رحيله لتحقيق مكسب مادى.


كما يحصل اللاعب على قيمة عقد ضخمة ومن الصعب توفيرها فى الفترة المقبلة، حيث يحصل على ما يقرب من 33 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

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