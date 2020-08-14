بيراميدز يوضح موقفه الرسمي من مفاوضات رمضان صبحي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



كشف نادي بيراميدز من خلال بيان رسمي، موقفه حول التفاوض مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد تاون، والمعار إلى صفوف النادي الأهلي.

وكان صبحي قد أنهى رحلته مع الأهلي، معلناً رغبته في الانتقال لصفوف نادي بيراميدز خلال الموسم القادم.

وقال عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بالفريق في تصريحات صحفية: "رمضان صبحي يبقى أهم لاعب في الكرة المصرية الآن، ويمثل إضافة قوية وكبيرة لأي فريق".

وتابع: "رمضان ما زال مرتبط بعقد مع هيدرسفيلد تاون، ويتبقى موسماً وحيداً في عقده، وبالتالي لا يجوز التعاقد معه إلا عبر ناديه".

وأضاف: "نادي بيراميدز يتبع السبل الشرعة في التفاوض مع أي لاعب، وخاطبنا مسؤولي هيدرسفيلد لمعرفة الطلبات المادية".

وأتم: "كل ما يشاع في وسائل الإعلام حول راتب اللاعب ليس له أي أساس من الصحة، وما هي إلا اجتهادات شخصية".

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