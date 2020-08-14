بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية، إسبانية عن وجود صفقة تبادلية كبرى بين ناديي ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صفقة يوفنتوس وريال مدريد التبادلية

وأوضحت التقارير أن مسؤولي يوفنتوس يدركون، رغبة إدارة ريال مدريد في ضم نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، ولا يمانع ذلك بشرط عقد صفقة تبادلية تحقق له أهدافه.

من جانبه ذكرت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن يوفنتوس رصد نجمين من ريال مدريد للتعاقد مع أحدهما ضمن صفقة انتقال ديبالا المحتملة إلى سانتياجو برنابيو.

وأوضحت الشبكة أن  إيسكو ألاركون، لاعب الوسط، على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف البيانكونيري، بناء على توصية من المدرب أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز.

وتابعت الشبكة أن الاسم الثاني المقترح، هو ماركو أسينسيو، جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الميرنجي، والذي يعد حلًا مثاليًا لخطة بيرلو التي تعتمد على الرسم التكتيكي "4-3-3"، والتي ينوي الاعتماد عليها.

الجدير بالذكر أن أسينسيو تغيب عن مباريات الريال منذ بداية الموسم، قبل أن يعود مع استئناف النشاط في يونيو الماضي، ليحرز هدفين في الليجا.

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