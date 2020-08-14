شركة بطاطس تهدد بمقاضاة رمضان صبحي حال عدم رده 4 ملايين جنيه

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن إحدي الشركات الراعية للنادي الأهلي هددت رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، بمقاضاته في حالة عدم رده 4 ملايين جنيه كان قد حصل عليها لتصوير إحدي الاعلانات للشركة التي تعمل في مجال البطاطس.
 
وقال ياسين في برنامجه نمبر وان لي قناة النهار: "صبحي كان بطل اعلان الشركة مع ثنائي الاهلي محمد الشناوي وعلي معلول وصوروا اعلان للشركة مساء الثلاثاء الماضي في ستاد القاهرة لكن بعد رحيله عن الاهلي أًصبح مطالب برد المبلغ".

ورفض صبحي الاستمرار مع النادي الأهلي بعد انتهاء اعارته من النادي الأنجليزي، مفضلًا الانتقال لنادي بيراميدز أو الاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة.

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