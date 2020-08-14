شركة بطاطس تهدد بمقاضاة رمضان صبحي حال عدم رده 4 ملايين جنيه









أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن إحدي الشركات الراعية للنادي الأهلي هددت رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، بمقاضاته في حالة عدم رده 4 ملايين جنيه كان قد حصل عليها لتصوير إحدي الاعلانات للشركة التي تعمل في مجال البطاطس.

وقال ياسين في برنامجه نمبر وان لي قناة النهار: "صبحي كان بطل اعلان الشركة مع ثنائي الاهلي محمد الشناوي وعلي معلول وصوروا اعلان للشركة مساء الثلاثاء الماضي في ستاد القاهرة لكن بعد رحيله عن الاهلي أًصبح مطالب برد المبلغ".



